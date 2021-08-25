В Крыму родителей первоклассников пустят на линейку только с QR-кодом о вакцинации, другим - вход заказан

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25 августа 2021, 15:01 Источник: Подъем

Фото: pixabay.com

Не за горами 1 сентября, для первоклашек и их родителей – это настоящий праздник. Но, не для всех. В Крыму пап и мам первоклассников пустят на линейку только с QR-кодом о вакцинации.

Министр образования республики Валентина Лаврик сообщила, что праздник 1 сентября проведут для детей «в разобщённом формате». Сделано это исключительно ради безопасности школьников. «На линейку для первых классов действительно будут допущены только те родители, которые предоставят QR-код или справку о вакцинации. Потому что наша задача в первую очередь обезопасить детей и учебный процесс, потому что мы планируем учиться в этом году в очном формате. Но даже те родители, которые будут допущены, должны соблюдать все требования: дистанция и маски», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Родителей учащихся других классов на мероприятие не пустят совсем. Для проверки QR-кодов в школах организуют проходные пункты. За нарушения директору школы могут выписать штраф.

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