Пандемия показала необходимость изменения обучения южноуральских врачей

Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 14:10 Анна Поперечная

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

К такому выводу пришли эксперты, обсуждая народную программу «Единой России».

С лидерами и представителями партии провел встречу Владимир Путин для обсуждения предложений по формированию программы. Он подчеркнул, что это «важный, живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире, в стране».

На встрече присутствовали эксперты из различных сфер. Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, рассказал, что система здравоохранения остро нуждается в модернизации. В первую очередь, это связано с пандемией коронавируса, которая показала важность адаптации образования врачей.

«Мы накопили большие данные, которые нужно анализировать. Очень благодарны за 100 млрд рублей, выделенных на развитие этой системы для быстрого восстановления тяжелых пациентов», – отметил эксперт.

Отметим, что по результатам жеребьевки 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила пятый номер в избирательном бюллетене. Выборы в Госдуму РФ пройдут с 17 по 19 сентября. В них принимают участие партии «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Российская партия свободы и справедливости», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Партия Роста», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости