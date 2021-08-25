Разговор двух Татьян о латвийском искусстве

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25 августа 2021, 14:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

До сих пор Рига не может успокоиться от «настенной живописи» в центре города: уродливые особи со множеством глаз и рогов… Вся эта «красота» «радует глаз» латвийцев на стене общеобразовательной школы.



Это «художество» принадлежит кисти некого Кристиана Бректе.



Родители учеников в шоке, собирают подписи, чтобы ликвидировать сей шедевр! Сам художник уверяет, что его искусство должно «заставлять людей думать!» О чем? Мне трудно думать, глядя на такое.



Что же получается? Латвийцы, увы, «не продвинутые»? А может в этом есть «искра»?



Предаваясь раздумьям, я набрала номер моей удивительной и чудной актрисы Татьяны Орловой.



Танюша – фанат живописи. Вот, что мы делаем 1 января, когда, простите, из-за стола еле, еле сползаем? Идем спать или «вползаем» обратно за стол… А Татьяна устраивает себе праздник – идет в музеи, на выставки. Это уже стало для актрисы традицией! А если на гастролях, то обязательно Танюша найдет часок, чтобы познакомиться с местным искусством…



- Танюша, я могу Вам отправить один «шедевр», который художник нарисовал на стене рижской школы…



- Хорошо. А почему так неуверенно говорите?



- Танюша, видимо, я ничего не понимаю в современном искусстве! Ничего! Сейчас модно рисовать, например, рога, восхищаться скульптурами, простите, из д@, а кто этого не понимает, тот, видимо, неудачник…



- Посмотрела. Таня, вы все правильно понимаете! Больше похоже на хулиганство, а не на искусство. Если бы Вы мне не рассказали, я бы подумала, что хулиганы ночью испортили стену дома. Я такое «искусство», как и вы, не понимаю…



Слава Богу! А то я уже испугалась… думала, что умом, тьфу, тронулась…

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