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«Партия пенсионеров» заняла в избирательном бюллетене место протестной графы

, 14:02

«Партия пенсионеров» заняла в избирательном бюллетене место протестной графы
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» представлена в бюллетене на выборах в Госдуму на последней строчке. И это очень символично. Когда-то на этом месте располагалась протестная графа «Против всех».

«Партия пенсионеров» не производит впечатления созданного под выборы спойлера партии власти, поскольку основана ещё в 1997 году. Она не имеет связей и с так называемой системной оппозицией.

Партия может подтянуть к себе сторонников рефлексирующего электората и стать инструментом выражения их недовольства протекающими в России процессами. В условиях несменяемости элит попадание списка «пенсионеров» во главе с Олегом Шеляговым в парламент может разнообразить политическое пространство в законодательном органе власти и прервать зацикленность процессов.

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