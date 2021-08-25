«Партия пенсионеров» заняла в избирательном бюллетене место протестной графы

Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 14:02

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» представлена в бюллетене на выборах в Госдуму на последней строчке. И это очень символично. Когда-то на этом месте располагалась протестная графа «Против всех».



«Партия пенсионеров» не производит впечатления созданного под выборы спойлера партии власти, поскольку основана ещё в 1997 году. Она не имеет связей и с так называемой системной оппозицией.



Партия может подтянуть к себе сторонников рефлексирующего электората и стать инструментом выражения их недовольства протекающими в России процессами. В условиях несменяемости элит попадание списка «пенсионеров» во главе с Олегом Шеляговым в парламент может разнообразить политическое пространство в законодательном органе власти и прервать зацикленность процессов.





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