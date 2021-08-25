Севастопольцы треубуют разрешить купание рядом с Херсонесом

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25 августа 2021, 13:59 Источник: Аргументы Недели-Крым

Фото: istockphoto.com

Об этом намекнул директор Эрмитажа господин ПИОТРОВСКИЙ. «Это священное место для церкви»,- сказал он.



23.08.21 в очередной раз севастопольцы пришли к Херсонесу Таврическому с требованием разрешить купание в море возле музея-заповедника. Несколько десятков местных жителей считают – сотрудники музея незаконно лишают их права свободного доступа к воде, которое у них было с незапамятных времен.



В эти же дни шло обсуждение будущего Херсонеса, в котором принял участие и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ. «Общественности нужно повторять, что это священное место, священная история. Это священное место для церкви, для науки, а не пляж»,- заявил он.



Насколько быстро после его слов появится уголовное дело об оскорблении купанием чувств верующих покажет время.

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