Демограф Крупнов: «Мы погибнем, как страна», если в России не остановить внутреннюю миграцию

Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 14:18

pixabay.com

Юрий Крупнов, являющийся председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, призвал остановить внутреннюю миграцию в Российской Федерации.

Отмечается, что за последние 9 лет она оказалась на минимальном уровне. Среди мигрантов преимущественно жительницы России трудоспособного возраста.

Крупнов подчеркнул, что российское население в регионах бездонным не является. По словам специалиста, в скором времени там просто не будет людей, сообщает Общественная служба новостей.

“Или мы вздрогнем как-то, посмотрим на деформацию пространства, или так и будем “обезлюживать” наши регионы”, - сказал Крупнов.

Он отметил, что удивляться статистике не приходится. Крупнов добавил, что “мы погибнем, как страна”, если не остановим внутреннюю миграцию.

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