Челябинские дети стали чаще приносить из садиков и школ вшей

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25 августа 2021, 13:51 Анна Семенова

Особенно внимательными к вопросам гигиены нужно быть в детских коллективах. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панора

В регионе зафиксирован подъем заболеваемости педикулезом.

Ситуация по педикулезу оценивается специалистами регионального Роспотребнадзора как неблагополучная. Рост числа заразившихся продолжается с 2016 года. Исключением стал лишь 2020-й, когда пандемия заставила всех сидеть дома (плюс во всех учреждениях были усилены меры санитарной обработки). За время самоизоляции заражаемость упала на 30%. Однако дети вышли в садики и школы и ситуация вновь изменилась в худшую сторону: за 7 месяцев к врачам обратились 500 человек с вшами.

В группе риска дети до 14 лет – 70% от всех пострадавших именно ребята этого возраста, а мамы и папы уже заражаются по цепочке, дома.

Внимательнее относитесь к вопросу гигиены: не пользуйтесь чужими расческами и полотенцами. Заражение от «контактного» человека происходит очень быстро.

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