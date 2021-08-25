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Депутат Шеремет сравнил ситуацию вокруг Крыма с художественной гимнастикой

, 13:48 Источник: Аргументы Недели-Крым

Депутат Шеремет сравнил ситуацию вокруг Крыма с художественной гимнастикой
Фото: twitter.com/listajru

Такого мнения придерживается депутат Госдумы Михаил ШЕРЕМЕТ, проводя своеобразные аналогии.

Комментируя «Аргументам недели – Крым» прошедшую в Киеве «Крымскую платформу», он заявил, что добиваться от западных стран признания, что Крым развивается бессмысленно. «Это как с нашей гимнасткой Диной АВЕРИНОЙ – выступила великолепно, но получила явно заниженную оценку. Так и с Крымом. Украину, уронившую свою экономическую «ленту» ниже плинтуса, оценивают на «золото», а крымских достижений последних лет умышленно не замечают и даже не хотят о них говорить»,- сказал он. Это такая нынешняя по мнению ШЕРЕМЕТА оценочная мировая система. «На Олимпиаде это просто стало видно воочию»,- уточнил он.

При этом депутат уверен, что необходимо настойчиво пытаться доносить информацию о положении дел до мирового сообщества, используя все имеющиеся средства коммуникации. «Идти открыто и давать достоверную и убедительную информацию»,- сказал он. 

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