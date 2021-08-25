Популярный российский экстрасенс и шаман найден мертвым практически в свой день рождения

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25 августа 2021, 14:03

Фото: cоцсети

Популярный российский экстрасенс и шаман Дардо Кусто найден мертвым в одном из хостелов Москвы. По предварительным данным 44-летний мужчина покончил с собой.

Участник различных ТВ-шоу хотел отпраздновать свой день рождения с близким человеком. А когда тот не пришел парапсихолог начал пить и не смог справиться с эмоциями. Администраторы хостела пытались успокоить разбушевавшегося экстрасенса, они даже позвонили его родственникам, чтобы они его забрали. Но кода те приехали, было уже слишком поздно.

Когда комнату открыли - Кусто был уже мёртв. Мужчина ударил себя ножом в шею и скончался от потери крови. На стене он успел оставить предсмертную записку: «Я буду жить все равно».

По словам коллеги Кусто хироманта Борис Акимов известный экстрасенс просто «не мог выжить в этом тяжелом мире». «Это человек, который не умел защищаться. <…> Он общался с духами, большинство шаманов зависимы от этого общения. Не он ими управлял, а они им», — сказал Акимов.

Настоящее имя погибшего Нурлан Кусетов, родился в поселке Ясном Оренбургской области и никаких экстрасенсорных способностей, по словам одноклассников, в юности не проявлял.

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