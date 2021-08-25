Синоптик Шувалов рассказал о грядущих заморозках на Урале после аномальной жары

На Урале после аномальной жары можно будет наблюдать заморозки. Этой информацией поделился руководитель прогностического центра “МЕТЕО” Александр Шувалов.
Он отметил, что в утренние часы 30 августа в Тюменской и Свердловской областях температура воздуха с весьма высокой вероятностью составит 0, -1 градус. Аналогичное может наблюдаться и 31 августа.
По словам специалиста, в Архангельской и Мурманской областях прогнозируется до 0, -2 в ночь на 26 и 27 августа. В это время в Карелии ожидается до минус одного градуса. Шувалов добавил, что в Пермском крае и Коми местами может отмечаться до минус двух в ночь на 28 и 30 августа.
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