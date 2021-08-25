Представитель Кремля Песков заявил, что в Москве анализируют просьбу афганцев помочь с эвакуацией

Российское руководство видит и изучает обращения от афганцев с просьбами помочь им выбраться с территории страны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что речь идет, в том числе о студентах военных вузов. “Мы видим, мы фиксируем все эти обращения. Эта информация у нас анализируется. Больше мне сейчас сказать нечего”,- отметил пресс-секретарь главы российского государства. Так он ответил на вопрос, собирается ли РФ эвакуировать граждан Афганистана и их семьи.
По словам Пескова, ситуация в Афганистане является сложной. Он сказал, что не стал бы детально ее обсуждать в мегафонном формате. Что касается студентов вузов РФ из числа афганцев, то, как добавил представитель Кремля, позиция по этому вопросу еще не сформулирована.
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