Представитель Кремля Песков заявил, что в Москве анализируют просьбу афганцев помочь с эвакуацией

Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 13:31 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российское руководство видит и изучает обращения от афганцев с просьбами помочь им выбраться с территории страны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что речь идет, в том числе о студентах военных вузов. “Мы видим, мы фиксируем все эти обращения. Эта информация у нас анализируется. Больше мне сейчас сказать нечего”,- отметил пресс-секретарь главы российского государства. Так он ответил на вопрос, собирается ли РФ эвакуировать граждан Афганистана и их семьи.

По словам Пескова, ситуация в Афганистане является сложной. Он сказал, что не стал бы детально ее обсуждать в мегафонном формате. Что касается студентов вузов РФ из числа афганцев, то, как добавил представитель Кремля, позиция по этому вопросу еще не сформулирована.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости