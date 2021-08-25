Собянин: За 10 лет в Москве построено свыше 430 новых школ и детсадов

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25 августа 2021, 13:11

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве к 1 сентября откроется 25 новых детских садов и школ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия нового здания школы №2117 на ул. 40 лет Октября в Щербинке.



«Москва готовится к 1 сентября - Дню знаний. Школьные образовательные объекты ремонтируются, реконструируются, строятся новые. К 1 сентября будет введено порядка 25 объектов. Всего за год построено около 40 объектов образования: школ, детских садов. Обеспеченность города неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест и в детских садах, и в школах. К таким относится и Щербинка. Население здесь растет»,- отметил Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что некоторые старые образовательные учреждения в районе не подлежат реконструкции. Например, школа, на месте которой после сноса возвели новую.



«То же самое пришлось сделать по реконструкции детского сада, который будет введен к 1 сентября. И в ближайшие годы здесь, в Щербинке, будет развернуто еще строительство детских школ и детских садов, чтобы покончить с дефицитом образовательных мест в Шербинке»,- добавил столичный мэр.



По его словам, такая же работа проводится и в других районах столицы.



Собянин напомнил, что власти Москвы приняли решение о переводе на новый стандарт детских садов в 110 районах города: теперь туда будут принимать детей с двух лет и двух месяцев.



«Надо добиться, чтобы везде - и в Щербинке, и в других оставшихся районах - была такая же доступность. Над этим будем работать»,- отметил мэр Москвы.



Кроме того, он осмотрел итоги строительства новой детско-взрослой поликлиники на ул. Первомайская и поручил в кратчайшие сроки открыть ее.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что новый корпус школы №2117 на 550 учеников был построен за счет бюджета города в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Первых учеников школа примет 1 сентября.



Здание четырехэтажное, выполнено из монолитного железобетона, внутри создана комфортная и безопасная среда для обучения, физического и эстетического развития школьников с 6 по 11 класс.



Учебные кабинеты по естественным наукам совмещены с зоной практикума по физике, химии, биологии. Имеются кабинет информационных технологий с возможностью расширения до IT-полигона, кабинеты технического черчения и моделирования, иностранного языка и другие кабинеты.



В здании два спортивных зала, актовый зал с эстрадой, библиотека-медиатека с читальным залом, обустроена зона отдыха учащихся, включая кабинет релаксации. На школьном дворе размещены спортивные тренажеры и комплексная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол.



Всего начиная с 2011 года в Москве было построено 433 здания образовательных учреждений: 316 детских садов и 117 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 263 объекта построено за счет городского бюджета, 170 - за счет инвесторов.



В планах на 2021-2023 годы - строительство более 90 новых зданий школ и детских садов за счет городского бюджета и примерно столько же будет введено за счет частных средств.





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