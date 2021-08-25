Андрей Бочкарев: Специалисты Мосметростроя участвуют в крупнейшем проекте ж/д строительства Восточной Европы

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25 августа 2021, 12:57

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Московские метростроевцы принимают участие в реализации одного из самых амбициозных проектов Восточной Европы - в строительстве тоннелей на участке скоростной железной дороги от Белграда до государственной границы Сербии. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.



«Специалисты Мосметростроя совместно с «РЖД Интернешнл» проложили два железнодорожных однопутных тоннеля на участке Стара-Пазова - Нови-Сад. Работа стартовала в сентябре 2017 года. В феврале 2022 года планируется полностью завершить обустройство и оснащение тоннелей», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он отметил, что трасса тоннелей пролегала в сложных горногеологических условиях, в том числе через неустойчивые обводненные грунты. Благодаря богатому опыту и высокой квалификации московских метростроителей проект удалось реализовать в запланированные сроки.



Уточняется, что проходку вели одновременно с южного и северного порталов по четырем забоям. Северные порталы выходили в оползневую зону в границах национального парка «Фрушка Гора». Ее укрепили каскадом опорных конструкций из буронабивных свай, объединенных ростверками. Сбойки правого и левого тоннелей состоялись в первой половине 2020 года.



Отмечается, что в рамках проекта Мосметрострой завершил строительство 46 искусственных сооружений: два железнодорожных моста и две автодорожные эстакады, четыре подземных транспортных тоннеля, пять подземных пешеходных переходов и 33 водопропускные трубы. В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы пояснили, что все объекты предстояло выполнить в населенных пунктах, в зонах действующих коммуникаций и на пересечениях автомобильных дорог. Подчеркивается, что это потребовало тщательно продумать логистику и организацию строительных площадок.



Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков подчеркнул, что самыми сложными в исполнении оказались крупные объекты. Среди них - S-образная автодорожная эстакада с пролетами из преднапряженных бетонных конструкций, расположенная в городе Сремски-Карловцы, и железнодорожный мост в городе Нови-Сад, для возведения которого полностью перекрыли автомобильное движение по главной улице и выполняли работы в круглосуточном режиме.



В число непростых объектов вошел и автомобильный тоннель под железной дорогой на ул. Божидара Аджие в городе Петроварадине. При его строительстве обнаружили подземное озеро, воду откачивали насосами круглосуточно, чтобы потом полностью заменить грунт. Другой аналогичный переезд, на ул. Воеводы Путника в Инджии, соединяющий город с автомагистралью между Белградом и Нови-Садом, строили в стесненных условиях: в окружении жилых домов, стадиона и мукомольной фабрики.



В пресс-службе отметили, что результатом реализации всего проекта станет увеличение скорости на этом отрезке до 200 км/ч, повышение пропускной способности линии и уровня безопасности движения.





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