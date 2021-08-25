Инфекционист Чуланов призвал минимизировать использование сплит-систем в целях борьбы с коронавирусом

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25 августа 2021, 12:38 Источник: РИА Новости

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Профессор Владимир Чуланов посоветовал стараться не использовать кондиционеры комнатного типа. Это, как он отметил, снизит риск распространения COVID-19 в местах массового скопления людей.

Он рекомендовал выбирать вместо сплит-систем “естественную вентиляцию в максимально возможных объемах”. Чуланов призвал регулярно проветривать помещения.

По словам специалиста, когда используются сплит-системы, происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это в свою очередь способствует тому, что в помещении распространяются мелкодисперсные частицы и поддерживаются высокие концентрации инфекционного аэрозоля.

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