В России предложили провести еще одну пенсионную реформу

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25 августа 2021, 11:54 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Специалисты Института экономики роста имени Столыпина и бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагают провести еще одну пенсионную реформу. Они считают, что из Пенсионного фонда России (ПФР) необходимо выделить Фонд старших поколений, снизить размер страховых взносов вдвое, а россиянам дать выбор, когда выходить на пенсию.



Эксперты отмечают, что неудовлетворенность граждан размерами пенсий в стране только возрастает, а сама пенсионная реформа 2018 года «не изменила ничего, кроме возраста выхода на пенсию». По наблюдениям специалистов, пенсии продолжают терять покупательную способность, а их индексация отстает от инфляции. Так, за 2011–2021 годы рост пенсий составил в России почти 85% при инфляции более 112%.



«Взносы в социальные фонды составляют 30% (в США – 15%, Великобритании – 21%). Значительную часть этих средств работодатели готовы и могли бы направить на увеличение зарплат», - сообщают в Институте экономики роста им. Столыпина.



По оценкам экспертов, один работник, за которого уплачиваются максимальные взносы, обеспечивает двух-трех человек.



«Количество работающих граждан, которые могут полностью накопить себе на пенсию, составляет только 27 млн человек, или 36% от общего количества работающих участников пенсионной системы. Существует большое количество участников, которые не вносят или не полностью вносят платежи в пенсионную систему, и им пенсия накапливается за счет взносов других», - подсчитали специалисты.



Институт Столыпина призывает выделить из ПФР обязательства перед гражданами старше 1967 года рождения и создать для них Фонд старших поколений. Этот фонд, по их мнению, должен наполняться за счет прямых дотаций государства, отчислений граждан старше 1967 года, от прогрессивной шкалы подоходного налога, будь она введена. Или же от налогов на роскошь, от алкогольных и табачных акцизов и т.д.



Эксперты предлагают позволить россиянам решать самим, когда им выходить на пенсию. При этом необходимы определенные минимальные лимиты.



«Не раньше 55 лет и не меньше 35 лет стажа», – сообщил директор Института экономики роста Антон Свириденко.



Предлагается вернуться к системе расчета, которая применялась ранее: определять размер пенсии в зависимости от стажа работы и суммы всех доходов на базе прогрессивной шкалы стажево-заработковой формулы.



Тем, у кого будет накоплено недостаточно пенсионных прав, предлагается «разрешить выкупать пенсионный стаж, полностью или частично (в последний год перед выходом на пенсию либо авансовыми платежами в течение всего предпенсионного периода)». Одновременно с этим накопительную систему для работающего поколения предлагается перевести на добровольную основу.



Институт Столыпина предложил также радикальную меру - установить общий размер всех страховых взносов (социальных, медицинских и пенсионных) на уровне не более 15%. Расчеты аналитиков показали: если отменить все пониженные взносы, объем поступлений в ПФР «будет не меньше текущего при ставке в 12,2% (сейчас 22%)». А эффективная общая ставка социальных взносов составляет 15%.



«Доказательство – снижение до 15% взносов для малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2021 году с базы выше минимального размера оплаты труда уже в следующем квартале привело к росту декларируемых МСП зарплат», – сообщили в Институте Столыпина.



При этом авторы проекта призывают «отказаться от регрессной шкалы по уплате страховых взносов в ПФР с высоких зарплат и взимать социальные взносы со всех доходов граждан, включая дивиденды».





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