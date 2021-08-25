Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 11:05

Анализируя уровень бедности в государстве, чиновники ссылаются на статистику прошлого года. Данные 2021 года ещё никто не приводил. Умалчивание объясняется неадекватностью новой методики расчёта прожиточного минимума.



Новая система оценки бедности имеет парадоксальный характер. Чем выше инфляция и меньше доходы россиян, тем меньше бедных людей. Такая методика привела к появлению недоверия граждан к опубликованной статистике. В настоящее время уровень бедности составляет 12,1%, сообщили в Министерстве труда. К концу прошлого года более 17,8 миллиона россиян имели доход ниже прожиточного минимума.



Статус «бедного» в России определяется уровнем прожиточного минимума. Чем он ниже, тем меньше россиян считаются бедными. Правительство старается как можно реже корректировать величину прожиточного минимума. До 2021 года он рассчитывался каждый квартал. Теперь - один раз в год.



Абсурд современной методики вызывает недовольство россиян. Количество бедных по сравнению прошлым годом сократилось, хотя уровень инфляции вырос до 6,5%. Президент России Владимир Путин ранее поставил перед чиновниками задачу по сокращению уровня бедности в стране к 2030 году в два раза. Эксперты сомневаются в возможности достижения такой задачи.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости