Глава Крыма Аксёнов заявил о начале стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 на полуострове

В Крыму наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал глава полуострова Сергей Аксенов.
Он отметил, что за неделю в регионе обнаружили 2532 носителя коронавируса. При этом Аксенов подчеркнул, что в Крыму увеличивается число летальных исходов. Так, в течение недели зафиксировали смерть 101 носителя COVID-19. Этой информацией он поделился в ходе заседания штаба по эпидситуации на полуострове.
По словам Натальи Пеньковской, главы управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя, обстановка по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе является нестабильной. В местном Минздраве сообщили, что за истекшие 24 часа в Крыму выявили 345 носителей коронавируса.
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