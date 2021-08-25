Глава Крыма Аксёнов заявил о начале стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 на полуострове

Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 11:25 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Крыму наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал глава полуострова Сергей Аксенов.

Он отметил, что за неделю в регионе обнаружили 2532 носителя коронавируса. При этом Аксенов подчеркнул, что в Крыму увеличивается число летальных исходов. Так, в течение недели зафиксировали смерть 101 носителя COVID-19. Этой информацией он поделился в ходе заседания штаба по эпидситуации на полуострове.

По словам Натальи Пеньковской, главы управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя, обстановка по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе является нестабильной. В местном Минздраве сообщили, что за истекшие 24 часа в Крыму выявили 345 носителей коронавируса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости