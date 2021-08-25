Дорожники Приморья приступили к ремонту трассы Михайловка–Турий Рог

Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 10:31

ремотр дороги Михайловка - Турий Рог. фото АО «Примавтодор»

Автомобильную дорогу Михайловка–Турий Рог в Приморском крае приводят в порядок. Компания «Примавтодор» приступила к устранению пучин на трассе. Работы ведутся на участке Абрамовка–Павловка и в районе села Григорьевка.

Сейчас специалисты филиала «Никольский» акционерного общества (АО) «Примавтодор» проводят выборку пучин на участке с двадцать второго по двадцать четвёртый километры автотрассы. После этого они займутся устройством качественного дорожного основания, сделают водоотведение и уложат новый асфальтобетон.

Как отметили в компании «Примавтодор», им поступало много жалоб от населения близ лежащих населённых пунктов – из-за постоянного движения большегрузов дорога пришла в неудовлетворительное состояние.

«Поэтому принято решение один из самых сложных участков дороги отремонтировать в этом году. На данный момент мы начали работы на отрезке Абрамовка–Павловка, затем перейдём на Григорьевку», – рассказали в «Примавтодоре».

А на следующий год на трассе Михайловка-Турий Рог, в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы, дорожники компании «Примавтодор» планируют приступить к более масштабным работам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости