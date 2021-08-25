Нацпроект помог отремонтировать в Приморье 10 школьных спортзалов

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25 августа 2021, 10:12

Фото пресс-службы правительства Приморского края

В преддверии нового учебного года по национальному проекту «Образование» в Приморском крае отремонтировали школьные спортзалы в Михайловском, Черниговском, Кавалеровском и Надеждинском районах, Дальнегорском, Тернейском, Октябрьском, Ханкайском, Пограничном и Хорольском округах. Теперь здесь стало возможным проводить не только уроки физкультуры, но и массовые соревнования, в том числе районного уровня.

Спортзалы в школах обновили по самым современным стандартам и оснастили всем необходимым оборудованием. Рабочие привели в порядок кровли, выровняли стены, заменили напольное покрытие, двери и окна, системы отопления там, где это необходимо, установили новое оборудование и инвентарь. Общий объём финансирования составил почти 27,2 миллиона рублей.

«Нельзя представить полноценное развитие школьников без занятий физкультурой. Однако едва ли возможно эффективно тренироваться в залах, не видевших десятки лет ремонта. Обновленные спортивные залы сельских школ будут доступны не только учащимся, но и местным жителям. Очень важно, чтобы каждый из них стал не просто ещё одним помещением образовательного учреждения, а настоящим центром для сбора людей по интересам, помогал мотивировать молодёжь к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физкультурой и спортом, способствовал появлению новых спортивных клубов», – отметила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Как известно, одна из основных целей национального проекта «Образование» – увеличение количества школ в сельской местности с обновлённой базой для занятий физкультурой и спортом. Реализация его важной составляющей – регионального проекта «Успех каждого ребёнка» – предполагает проведение соответствующих работ не менее чем в 48 общеобразовательных учреждениях Приморья до 2024 года.

Кроме того, в Приморье реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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