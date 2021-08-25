Снизить уровень воды в Ханке поможет углубление дна реки Сунгача

Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 10:08

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Живущих у озера людей Ханка беспокоит давно – подтопление обширных прибрежных территорий, в том числе населённых пунктов, особенно на территориях двух муниципальных образований – Спасского и Ханкайского, за последние годы случается регулярно. В 2013 году уровень воды превысил исторический максимум. Работы по дноуглублению русла вытекающей из озера реки Сунгача позволят увеличить её пропускную способность и снизить уровень воды в Ханке не менее чем на полметра

Проблемы Ханки не раз обсуждали на форуме «Природа без границ». Озеро мелководное, самая большая глубина здесь достигает шести с половиной метров. Но наблюдения учёных за последние 30 лет свидетельствуют, что вода здесь то падает до минимальных значений, то, наоборот, максимально прибывает. Углубление дня реки Сунгача поможет защитить населённые пункты и людей. Об этом доложили губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на онлайн-встрече с жителями Ханкайского муниципального округа, состоявшейся накануне, 24 августа.

Как рассказали представители экологического клуба «Ханка», вода и сильный ветер размывают берег озера в населённых пунктах Астраханка, Новониколаевка, Платоново-Александровское, Турий Рог.

Глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константин Андронович сообщил, что Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) разработало проектно-сметную документацию по дноуглублению трансграничной реки Сунгача.

«Это позволит снизить уровень воды в озере на пятьдесят сантиметров. Углубление дна реки планируется начать в 2022 году. Также проводятся оперативные мероприятия по защите населённых пунктов от наводнения, из рисовых оросительных систем откачивается вода», – отметил руководитель ведомства.

Олег Кожемяко поручил руководителю краевого минприроды лично выехать в Ханкайский округ и проработать вопрос укрепления берегов озера, чтобы защитить населённые пункты от нагонной волны.

Напомним, в крае реализуется региональная госпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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