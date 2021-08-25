Фонд обязательного медицинского страхования посчитал, сколько в среднем уходит денег на лечение пациента с COVID-19
25 августа 2021, 09:58
Средняя стоимость госпитализации зараженного COVID-19 пациента в РФ увеличилась по сравнению с показателями 2020 года. Если в минувшем году на лечение больного коронавирусной инфекцией требовалось порядка 115 000 руб., то в текущем году речь идет о 135,4 тыс.
Что касается госпитализации неинфекционных пациентов, то здесь сумма составляет 41,5 тыс. руб. Такие данные предоставил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, сообщает РБК.
В течение первого полугодия лечение пациентов с COVID-19 обошлось в 218 млрд руб. 208,8 млрд из этой суммы направили на оказание помощи в условиях стационара. Фонд сообщил, что за вторую половину нынешнего года могут потратить порядка 111 млрд.
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