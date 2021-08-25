Основательница Wildberries Бакальчук стала лидером рейтинга самых богатых женщин России по версии Forbes

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25 августа 2021, 09:40 Источник: Forbes

pixabay.com

Первого места в перечне наиболее богатых женщин Российской Федерации удостоилась Татьяна Бакальчук, основательница и генеральный директор Wildberries. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что ее состояние - 13 млрд долларов. В 2018 году ее состояние составляло 600 млн долларов. В минувшем году оборот интернет-магазина Бакальчук достиг 437,2 млрд руб.

В топ-3 попали также бывшая владелица ЗАО “Интеко” Елена Батурина и совладелица ПАО “Группа Черкизово” Лидия Михайлова с семьей - по 1,3 млрд долларов. На четвертой строчке рейтинга Forbes оказалась Екатерина Федун. Ее состояние составило 900 млн долларов. Речь идет о дочери совладельца компании “Лукойл” и президента московского “Спартака” Леонида Федуна. На пятом месте Валентина Шнайдер со своей семьей, являющаяся совладелицей сети супермаркетов “Светофор”.

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