Латвийский политолог Даукштс: «Ситуация в Афганистане сильно беспокоит Россию»

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25 августа 2021, 09:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что сложившаяся ситуация в Афганистане беспокоит латвийцев – точно. Латвия уже приняла афганцев, которые помогали латвийским солдатам в Афганистане. Такой «приход», увы, волнует не только простых людей, но и политиков.

Не стоит забывать, что на белорусско-латвийской границе находятся нелегалы, которые прибывают… Что с ними делать? Вопрос для правительства Латвии сложный.

А тут еще гости из Афганистана…

Латвийский политолог Карлис Даукштс прокомментировал латвийским СМИ ситуацию:

«Считаю, что захват Афганистана радикалами является именно поражением Запада. Исламские государства, какие-то группировки получат сигнал о том, что можно методами и идеологией Средневековья победить модернистские установки современного мира. Сложившаяся ситуация в Афганистане сильно беспокоит Россию, так как США там до сих пор, по сути, выполняя важную функцию Москвы. Фактически они до сих пор в Афганистане прикрывали от талибов Среднюю Азию. Поэтому здесь для России очень важен этот элемент. Поэтому сейчас Лавров нервно реагирует на то, что Талибан и его идеология может проникнуть в эти страны, которые считаются «мягким подбрюшьем России».

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