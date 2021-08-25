Композитор Раймонд Паулс: «Я вложил в банк почти миллион евро, а вернули лишь десятую часть»

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25 августа 2021, 08:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Многие латвийцы хранили свои деньги в Latvijas Krajbanka… Хранили и были уверены, что с их деньгами ничего не случится. Так считал и прославленный композитор Раймонд Паулс, но, увы, финансы приказали «долго жить» - банк рухнул.

Несколько дней назад стало известно, что Рижский суд признал виновными экс-президента Банка Иварса Приедитиса и совладельца Владимира Антонова: растрата в особо крупном размере. Наказание – лишение свободы и конфискация имущества.

Маэстро этому не особо рад:

«Что мне с того, что этих жуликов оштрафовали? Подумал ли кто-нибудь обо мне за последние десять лет? Я помню то грязное и очень лживое решение Конституционного суда о том, что нам, вкладчикам, можно не возвращать деньги. Но нужно ли мне сейчас плакать об этом? Или я должен радоваться, что у какого-то Приедитиса отнимут его собственность? Для чего? Я вложил в банк почти миллион евро, а вернули лишь десятую часть. Почему столько много лет ушло на разбор этого дела? Реагировать сейчас бессмысленно – деньги потеряны уже. Когда я слышу, что воров, наконец, наказали, это вызывает только сожаление…»

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