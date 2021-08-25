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Исследование показало, что 97% компаний рассматривают цифровизацию как необходимость для эффективной работы

, 08:22

Исследование показало, что 97% компаний рассматривают цифровизацию как необходимость для эффективной работы
pixabay.com

97% компаний склоняются к тому, что цифровизация способствует более эффективной работе. К такому выводу пришли аналитики центра сервиса для управления бизнесом “Битрикс24”.

75% опрошенных охарактеризовали цифровизацию всех бизнес-процессов компании как основное достоинство перед конкурентами, пишет RT. По мнению респондентов, цифровизация должна затронуть прежде всего следующие процессы: продажи, работа с документами и совместная работа над задачами - 41%, 19% и 18% соответственно.

По словам Сергея Кулешова, эксперта указанного сервиса, сегодня предпринимателям предлагается весьма широкий ряд современных инструментов. “Многие программы работают “в облаке” и не требуют вложений в собственную IT-инфраструктуру”,- сказал он.

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