Завершается прием заявок на бизнес-премию «Сделано в Челябинске»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 07:53 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Организаторы ждут отклика до 31 августа.

Сбор заявок для участия в бизнес-премии «Сделано в Челябинске» будет окончен на следующей неделе. Напомним, присоединиться к проекту радиостанции «Челябинского эха» могут предприниматели и руководители предприятий города.

Участникам проекта будет предоставлена возможность рассказать о своем бизнесе широкой аудитории. Победителей ждут призы: рекламное сопровождение в эфире радио «Эхо Москвы» и 31 канала на 1 миллион рублей; реклама в течение полугода в сервисе партнера премии 2ГИС.

Напомним, что проект «Сделано в Челябинске» реализуется в седьмой раз. За все время существования бизнес-премии в эфире «Эха» и 31 канала выступили около 300 руководителей компаний. Многие из них благодаря проекту нашли новых клиентов и партнеров.

Заявки принимаются на сайте echochel.ru в разделе «Сделано в Челябинске».

18+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости