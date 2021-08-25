Глава АРУК Бергеля: проект «Доступная рыба» необходимо пересмотреть

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25 августа 2021, 07:45

В Хабаровском крае уже почти неделю как стартовала осенняя путина, но низкие уловы и как следствие высокие цены на лососевых (в том числе, на икру) порождают разговоры на тему «всю рыбу ловят и едят москвичи». Однако специалисты и сами рыбаки говорят о том, что промысел ведут исключительно местные компании, но актуальным остается вопрос «куда уходит пойманная рыба?».



Существует три направления. Первое направление: рыба остается в Хабаровском крае и каким-то образом перерабатывается и реализуется. Второе: она уходит в другие районы страны, в первую очередь, в Москву и западные регионы. Третье: рыба уходит на экспорт.



«Чем больше размер предприятия, тем выгоднее ему продавать рыбу крупным оптом. Крупные оптовики, как правило, это наши китайские соседи, либо московские ритейлеры. Этот естественный экономический процесс лишний раз показывает, что нынешняя сформировавшаяся модель промысла, где есть несколько крупных предприятий, которые охватывают большую часть от общего объема улова, и небольшое количество средних и мелких предприятий, которые ловят по сотне тонн, она и способствует такой модели реализации выловленной рыбы: крупные отправляют на экспорт и средние - в западные регионы. И лишь мелкие рыбу оставляют на территории», - прокомментировал председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.



Емкость внутреннего рынка (внутри Хабаровского края) очень маленькая и крупным предприятиям неинтересна. Небольшие же компании, работающие официально и несущие в этой связи большие издержки, не могут конкурировать в ценовом диапазоне с браконьерами. Поэтому значительная часть потребности в рыбе в Хабаровском крае удовлетворяется как раз за счет браконьерского промысла: именно за счет нелегалов жители региона видят на своих столах рыбу и икру.

Частично закрыть потребности внутреннего рынка, предоставив доступ к легальной рыбе, позволяет проект «Доступная рыба». Но здесь, уверены специалисты, необходимо менять подходы.



«Если сейчас он строится на принципах добровольности, когда рыбаки отдают рыбу дешевле, чем они могли бы ее реализовать, и исключительно по собственной воле после настойчивых просьб правительства края, то мы предлагаем этот проект пересмотреть и сделать его выгодным для рыбаков путем предоставления дополнительных объемов рыбы тем предприятиям, которые участвуют в этом проекте. То есть уйти от добровольности и поставить его на рельсы гражданско-правовых обязательств, закрепленных договорами», - подчеркнул Максим Бергеля.



Зная емкость местного рынка, ставя план рыбодобывающим предприятиям по передаче рыбы и стимулируя эту передачу объемами, которые предприятия могут дополнительно получить, можно спокойно удовлетворить местный спрос, а остальная рыба может уходить хоть на экспорт, хоть в западные регионы – и это уже не будет ни у кого вызывать отторжения.



Еще одно направление, которое должно в итоге привести к стабилизации цен на рыбную продукцию в регионе, где эта рыба добывается – развитие глубокой переработки. Правда, сами промышленники говорят, что это долгий и затратный путь.



«Немаловажный вопрос переработки выловленной рыбы, она у нас находится на зачаточном уровне. Заморозить, выпотрошить и обезглавить – это не переработка, - подытожил Бергеля.

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