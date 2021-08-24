Источник URA.RU сообщил, что пермяки не желают ехать на юг России из-за новых правил

Жители Пермского края перестали отправляться на южные курорты России с целью отдыха. Этой информацией поделилась представитель турагентства “Планета”.
Она подчеркнула, что такая ситуация наблюдается после того, как в Краснодарском крае ввели новые антиковидные меры. По словам источника, все меньше пермяков стали приобретать туры на южные курорты страны в связи с введением обязательной вакцинации для заселения в отели Краснодарского края.
Представитель указанного турагентства отметила, что по курортам юга РФ фиксируется существенное снижение продаж. “Все, кто размещаются в гостиницах первого августа, должны быть вакцинированы”,- сказал источник URA.RU. Собеседница добавила, что падение спроса привело к снятию рейсов рядом операторов.
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