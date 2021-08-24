Путин предложил выделить из бюджета 45 миллиардов рублей на новую программу расселения аварийного жилья

Президент России Владимир Путин в рамках второго этапа съезда "Единой России" во вторник, 24 августа, предложил направить 45 миллиардов рублей на новую программу расселения аварийного жилья.
Глава государства выдвинул идею о выделении на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета. Владимир Путин также отметил, что в данном вопросе следует двигаться дальше и не только поддержать субъекты РФ, которые активно переселяют людей из аварийного жилья, но также запустить новую программу.
Российский лидер напомнил, что в настоящий момент регионы расселяют аварийное жилье, которое было признано таковым на начало 2017 года. Предполагается, что до конца 2021 года девять субъектов завершат программу досрочно.
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