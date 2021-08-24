Аргументы Недели Общество 13+

Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 17-19 сентября

, 18:37 Источник: vk.com/mossobyanin

Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 17-19 сентября
Фото: pixabay.com

Миллион жителей столицы подали заявление на участие в онлайн-голосовании за три недели. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей персональной страничке в соцсети «ВКонтакте».

«Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели», - написал Сергей Собянин.

По его словам, электронная система - это быстро, удобно, безопасно и надежно.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Регистрация на дистанционное электронное голосование открыта в столице с 2 августа.

В сообщении мэра отмечается также, что более подробная информация об участии в ДЭГ доступна по ссылке mos.ru/vote2021

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во вторник, 24 августа, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью