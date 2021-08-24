Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 17-19 сентября

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24 августа 2021, 18:37 Источник: vk.com/mossobyanin

Фото: pixabay.com

Миллион жителей столицы подали заявление на участие в онлайн-голосовании за три недели. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей персональной страничке в соцсети «ВКонтакте».



«Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели», - написал Сергей Собянин.



По его словам, электронная система - это быстро, удобно, безопасно и надежно.



Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Регистрация на дистанционное электронное голосование открыта в столице с 2 августа.



В сообщении мэра отмечается также, что более подробная информация об участии в ДЭГ доступна по ссылке mos.ru/vote2021





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