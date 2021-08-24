Проблемы в кадровой политике сказываются на авиаперевозках в Хабаровском крае

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24 августа 2021, 19:04

Недавняя серия скандалов с пассажирами «Хабаровских авиалиний» в Охотске, когда люди не смогли вылететь вовремя по маршруту и остались один на один с проблемой, показала, насколько в Хабаровском крае недальновидно подходят к решению кадровых вопросов.



- Как потом оказалось, по техническим причинам борт не мог вылететь. Насколько продлится задержка, где нам находиться, что с питанием: на эти вопросы представитель авиакомпании «Хабаровские авиалинии» не смог ответить – его попросту не было на рабочем месте, он ушел до окончания регистрации на рейс. Ладно местные жители – они домой поехали, хотя до Охотска тоже путь неблизкий, а нам, командировочным, что делать?, - поделился пассажир рейса Охотск – Хабаровск.



Представителем авиакомпании в Охотске в то время был прикомандированный специалист службы экономической безопасности Евгений Мальковский. В свое время он был сотрудником УВД Хабаровского края, но во время очередного скандала покинул ряды правоохранительных органов.



- Как такой человек оказался в структуре экономической безопасности краевой авиакомпании? Да очень просто: его брат – Александр Мальковский – возглавляет главное управление губернатора и правительства Хабаровского края по взаимодействию с правоохранительными органами. У нас ведь решение о приемке на работу на ключевые позиции принимает даже не генеральный директор, все происходит по прямому звонку из краевого министерства транспорта, - рассказал источник "Алло, район" в авиакомпании.



При этом число сотрудников отдела экономической безопасности авиакомпании выросло до шести человек: по одному сотруднику на один выполняемый рейс, переплюнув тем самым куда более крупные авиакомпании. Более того, в аэропорту Николаевска-на-Амуре недавно появилась новая служба безопасности.



- В Николаевске-на-Амуре всегда был свой САБ (служба авиационной безопасности – Примечание), и все было нормально, но чиновники, видимо, решили зарабатывать и теперь на досмотре стоит человек в черных очках и камуфляже. При этом в той же Май-Гатке (Советская Гавань) обходятся собственными силами, - рассказал работник аэропорта Николаевска-на-Амуре.



Теперь за порядком в аэропорту Николаевска-на-Амуре за пять миллионов рублей следит компания, зарегистрированная в Сочи. Соответствующий тендер был разыгран в апреле этого года.



Ранее почти состоялся не менее странный тендер на покупку автомобиля «люксового» класса Toyota Camry стоимостью почти 2,5 миллиона рублей. Его за счет краевого предприятия хотел приобрести некто Николай Бородаенко, который возглавил КГУП «Хабаровские авиалинии», минуя конкурсные процедуры. После того, как история стала достоянием общественности сомнительнуюзакупку отменили, а врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву пришлось сменить руководство авиапредприятия. Впрочем, это не помешало Бородаенко остаться на должности руководителя в «Хабавиа», теперь он возглавляет ту самую службу экономической безопасности. Примечательно, что на предыдущих местах работы данного господина увольняли за систематические прогулы и невыполнение должностных обязанностей.



- Идет весьма привычный для современной России процесс: на ключевые посты ставятся свои люди, чтобы контролировать процессы и финансовые потоки. В случае с Хабаровским краем эту историю можно «умножать на два»: выборы скоро состоятся и тогда начнется настоящая «дележка» - слишком многим необходимо сказать «спасибо» за годовой предвыборный марафон, - поделился мнением политолог Барат Хуциев.



Что касается кадровой политики, проводимой командой присланного врио, то этому накануне был посвящен видеовыпуск канала «АнтиДегтярев».

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