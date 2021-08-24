Студенты из Волгограда и Дижона встретились на Волге

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24 августа 2021, 19:05

Сувениры с логотипом Волгограда с благодарностью разошлись по рукам гостей

Международный проект – российско-французский языковой лагерь «Марафон на Волге» позволил встретиться и познакомиться студентам из России и Франции. Десять дней молодые люди из Волгограда и Дижона общаются, знакомятся с достопримечательностями города на Волге, смотрят фильмы, слушают лекции в столь дефицитном сегодня режиме реального времени. На память о лагере гости получили сувениры с победным символом «V», которые теперь всегда будут напоминать им о проведенном в Волгограде времени.

В скованных условиях ковидных ограничений, когда мероприятия уходят в онлайн, этот проект, как глоток свежего воздуха, позволяющий наладить личные связи молодёжи двух стран.

«За прошлый и этот год это первое большое мероприятие, которое реализовано только администрацией Волгоградской области, - рассказала начальник управления международных связей комитета экономики и развития Волгоградской области Марина Оголева. – Сложно было привезти иностранцев на нашу территорию. Но и областная, и администрация Волгограда прилагают все усилия, чтобы эти связи не терялись».

Как известно, 2021 год объявлен перекрестным годом межрегионального сотрудничества Россия-Франция.

«Программа перекрестного года состоит из более 50-ти проектов, охватывающих разные сферы, в первую очередь культуру, обмены в сфере экологических проектов, университетские проекты и сотрудничество. В официальной программе перекрестного года межрегионального сотрудничества участвуют более 50-ти партнеров, городов и регионов со стороны Франции и России», - пояснила атташе по межведомственному сотрудничеству посольства Франции в Москве Анна Розенстиль.

Волгоград и французский Дижон побратимы с 1959 года, и за это время прошло немало взаимных посещений городов делегациями из России и Франции. Сегодняшний молодежный лагерь – это хорошая возможность совершенствовать изучаемый язык, непосредственно общаясь с его носителями.

Многие французские студенты – участники лагеря рассказывают, что влюблены в русскую культуру, и первые преподаватели русского языка были у них из России.

Кстати, все мероприятия проекта проходят под новым брендом Волгоградской области, и он близок и понятен французам. Знак «виктори» - это и Волгоград, и победа, и символ мира и дружелюбия. Поэтому сувениры с логотипом Волгограда с благодарностью разошлись по рукам гостей, а скоро и разъедутся по домам, чтобы напоминать о волгоградских достопримечательностях и друзьях, с которыми познакомились здесь.

«Весной был так же реализован проект «Сталинград 2021» с российского-французским участием, - напомнила Марина Оголева. – Ещё в этом году запланирован форум «Диалог на Волге. Меры взаимопонимания в 21 веке». Он так же пройдет в онлайн и оффлайн формате. Мы готовы не терять связи и приспосабливаться к новым условиям и контактам».

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