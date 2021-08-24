Глава Крыма постановил, что ковидные ограничения на весёлых и находчивых не распространяются​

Аргументы Недели → Общество 13+

24 августа 2021, 14:45 Источник: Аргументы недели-Крым

500 зрителей на КВНе, который пройдет под Ялтой, эпидемиологической погоды не испортят. Тем более, что враг отступает.

За 23.08.21 было зарегистрировано 349 новых заболевших – этот показатель опустился к значению в 348 больных, отмеченных 08.07.21 (с тех пор данные шли в рост).

Сегодня глава региона сделал исключение в свой Указ и разрешил проведение Кубка чемпионов «Клуба Веселых и Находчивых».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости