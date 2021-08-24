Фейковая газификация

Аргументы Недели → Общество 13+

24 августа 2021, 14:18

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Газпром планирует потратить на PR и рекламу своей деятельности по газификации регионов России свыше 1,2 млрд рублей, что сопоставимо, и даже превышает планируемые затраты на работы по подведению газа к городам и поселкам в ряде регионов.

Более десяти лет назад тогда еще первый вице-премьер Дмитрий Медведев объявил газификацию России «пятым нацпроектом», призвав «Газпром» усиленно работать над решением проблемы, говорит директор Инфо-ТЭК Терминал Рустам Танкаев. «Однако до сих пор для трети населения нашей страны – мирового лидера по запасам и добыче «голубого топлива» - газоснабжение остается непозволительной роскошью. Не влияют на темпы работы «Газпрома» даже замечания руководителей государства, которые не раз публично обращали внимание компании на то, что «стыдно, когда страна, производящая газа больше, чем любое другое государство во всем мире, имеет такой низкий уровень газификации», - сказал Танкаев.



Решать поставленную руководством страны задачу Газпром планирует, по всей видимости, не за свой счет: монополия активно пытается переложить финансирование газификации на самих конечных потребителей, включая простых жителей, которые вынуждены платить сотни тысяч рублей посредникам для подведения газа в свой дом, даже если сами сети давно построены, отмечает эксперт. «При этом именно газификацией аргументируется необходимость сохранения экспортной монополии — для «компенсации» расходов компании», - сказал Танкаев.

Цены на газ в России за последние три года увеличились на 8% для промышленности и для населения. В этом году с 1 июля цены выросли ещё на 3%. Вопросы газификации при этом остаются нерешенными. На сегодняшний день уровень газификации в стране составляет лишь 71%, а на селе и того меньше - 62%. Промышленные регионы, в которых газификация могла бы решить актуальные экологические проблемы, могут только мечтать о получении чистого топлива. «Газпрому» не до того.



Уровень газификации Красноярского края, Новосибирской области, Архангельской области составляет менее 15%. В Сахалинской области, на шельфе которой «Газпром» получил без конкурса лицензионные участки с запасами газа более 1 трлн куб. м для поставок населению и промышленности и где работает его СПГ-завод, уровень газификации составляет менее 40%. В Хабаровском крае - менее 20%. В Иркутской области, где «Газпрому» также Правительство выдало газовые лицензии без конкурса для поставок населению, - уровень газификации крайне низкий, менее 10%, хотя экологическая ситуация целого ряда городов области весьма напряженная и подведение чистого топлива могло бы кардинально улучшить качество воздуха. Но «Газпром» думает только о том, чтобы направить газ Ковыктинского месторождения на экспорт. Одним из основных принципов Восточной газовой программы, координатором которой является "Газпром", является приоритетность удовлетворения спроса на газ российских потребителей, но для руководства монополии - это явно не приоритет. В среднем за последние 5 лет «Газпром» направлял на газификацию регионов 36 млрд руб. в год. Это составляет лишь 1% от экспортной выручки монополиста.



По данным Минэнерго, в текущие планы Газпрома по инвестициям в газификацию заложена только половина от требуемой суммы, таким образом обязательства единого оператора газификации газовая монополия выполнять не собирается.

К 2026 году планируется достичь среднего уровня по стране всего лишь в 74,7%. То есть всего лишь обеспечить рост на 3,3 процентных пункта за пять лет. Поистине, небывалые, масштабные планы. А для того, чтобы у населения не возникало лишних вопросов, в газетах, на ТВ и в соцсетях за 1,2 миллиарда рублей будут публиковаться хвалебные оды, воспевающие "сверхэффективную" деятельность Газпрома по газификации городов и поселков в России.

Без сомнения, эти 1,2 миллиарда рублей будут потрачены впустую, потому что россияне верят, в первую очередь, своим глазам, а не текстам в газетах. Если на кухне нет газа, то сколько не напиши в СМИ о грандиозной поступи газификации по всей стране, то "во рту слаще не станет". Так не лучше ли эти деньги, сопоставимые с бюджетом планируемой газификации отдельных регионов - Воронежской, Курской областей, Северной Осетии, Калмыкии, Рязанской и Пензенской областей, направить на реальные работы по проведению газа, а не на сотрясение воздуха в СМИ?! Тем более, что эта самая газификация будет оплачиваться из нашего кармана. За счет как ежегодного роста тарифов на газ для населения, так и из доходов Газпрома, которые не дойдут до бюджета в виде дивидендов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости