В России за сутки зафиксировали 794 летальных исхода пациентов с COVID-19

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24 августа 2021, 12:12

pixabay.com

В России за последние сутки скончались 794 зараженных коронавирусом. В оперштабе также сообщили, что за весь период пандемии подтвердили 177 614 смертей с коронавирусной инфекцией.

В Москве за 24 часа умерли 56 носителей COVID-19. В Санкт-Петербурге и Краснодарском крае показатель составил 39 и 33 соответственно.

Кроме того, за аналогичный период в стране выписали 18 636 граждан после коронавируса, за весь период - 6 053 503. В российской столице выписали 2148 пациентов, столичном регионе - 1616, в городе на Неве - 801.

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