В России впервые с 23 июня обнаружили менее 19 000 носителей COVID-19
24 августа 2021, 11:52
На российской территории за 24 часа подтвердили менее 19 000 случаев коронавирусной инфекции впервые с 23 июня. Такие данные привел оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Речь идет о 18 833 носителях коронавируса. Именно столько выявили за истекшие сутки в стране. Отмечается, что 23 июня в РФ зафиксировали 17 594 случая COVID-19.
Кроме того, сказано, что подтверждено, в том числе активно 1463 без клинических проявлений. С начала пандемии в России обнаружили 6 785 374 человека с коронавирусной инфекцией. Что касается темпа прироста, то он составляет 0,28%.
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