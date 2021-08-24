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В России впервые с 23 июня обнаружили менее 19 000 носителей COVID-19

, 11:52

В России впервые с 23 июня обнаружили менее 19 000 носителей COVID-19
pixabay.com

На российской территории за 24 часа подтвердили менее 19 000 случаев коронавирусной инфекции впервые с 23 июня. Такие данные привел оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Речь идет о 18 833 носителях коронавируса. Именно столько выявили за истекшие сутки в стране. Отмечается, что 23 июня в РФ зафиксировали 17 594 случая COVID-19.

Кроме того, сказано, что подтверждено, в том числе активно 1463 без клинических проявлений. С начала пандемии в России обнаружили 6 785 374 человека с коронавирусной инфекцией. Что касается темпа прироста, то он составляет 0,28%.

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