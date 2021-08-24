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Сколько фармкомпании платят врачам

, 11:31 Источник: sostav.ru

Сколько фармкомпании платят врачам
Фото: pixabay.com

На сотрудничество с медицинским сообществом в 2020 году компании, входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей, потратили 14,3 млрд руб. При этом еще в 2019 году общий размер выплат составлял 16,2 млрд руб.

Деньги выделяют производители лекарств, среди которых крупнейшие представители рынка: Bayer, AstraZeneca и Roche. Основная часть выплат в 2020 году пришлась на участие медиков в исследованиях и разработках лекарств — 6,8 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял — 6,9 млрд руб.

Сумма выплат организациям была 5,4 млрд руб. в 2019 году, а в 2020 году стала 5 млрд руб. При этом непосредственно выплаты врачам сократились на 36%: 3,9 млрд руб. компании потратили на их услуги в 2019 году, а в 2020 году — 2,5 млрд руб.

Значительная часть расходов идет на обучение медиков в формате лекций и конференций, а поскольку массовые мероприятия были запрещены во время пандемии, средний размер выплат сократился с 2019 по 2020 годы с 72 тыс. руб. до 47 тыс. руб. Среди раскрывших свои данные медиков более 1 млн руб. заработали только трое, а в 2020 году их было 22.

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