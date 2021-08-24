Андрей Бочкарев: Строительная готовность станции «Текстильщики» БКЛ метро оценивается в 50%

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24 августа 2021, 11:06

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оценивается в 50%.



«На 90% выполнены работы по устройству основных монолитных конструкций станционного комплекса. Параллельно ведется монтаж инженерных систем и архитектурно-отделочные работы»,- рассказал Бочкарев.



Он отметил, что в активном строительстве также находятся и другие станции восточного участка Большой кольцевой линии - «Печатники», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон».



«Общая готовность восточного участка БКЛ составляет порядка 43%»,- уточнил заместитель мэра столицы.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов, сообщил, что на станции «Текстильщики» почти на 50% завершен монтаж воздуховодов, началась прокладка силового кабеля.



«Смонтировано шесть эскалаторов из 13, начались работы по укладке гранита на платформенной части»,- уточнил Кравцов.



По его словам, отделка вестибюля и станции будет выполнена из керамогранита и серого камня. Потолок имеет двухуровневую конфигурацию и будет выполнен из алюминиевых панелей со встроенными светильниками. На платформе станции предусмотрена архитектурная подсветка голубого цвета.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте проходки последнего, 70-го по счету тоннеля БКЛ между станциями «Кленовый бульвар» и «Каширская».



«Один из главных проектов развития Московского транспортного узла - Большая кольцевая линия. Когда мы ее полностью достроим, а этот день уже близок, начнется новая история московского транспорта. Москвичи будут экономить очень много времени. Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую»,- подчеркнул Сергей Собянин.





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