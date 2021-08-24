Аргументы Недели Общество 13+

Ушла из жизни в возрасте 60 лет народная артистка России Наталья Исаева

, 10:59

Ушла из жизни в возрасте 60 лет народная артистка России Наталья Исаева
pixabay.com

Не стало актрисы театра Натальи Исаевой. Она не дожила до 61 года. Трагической новостью поделился сайт Кировского драматического театра.

Отмечается, что она в течение 38 лет трудилась в этом театре. В некрологе сказано, что “это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр”.

Исаева появилась на свет в 1961 году. В свое время она окончила Свердловское театральное училище. В 1997 году она удостоилась звания заслуженного артиста Российской Федерации, в 2012 году получила звание народного артиста.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Депутат ДНР Владимир Медведев назвал саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать России

Медведев назвал саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать России

Владимир Медведев, представитель Народного совета самопровозглашенной ДНР, назвал состоявшийся накануне в Киеве саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать Российской Федерации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью