Ушла из жизни в возрасте 60 лет народная артистка России Наталья Исаева

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24 августа 2021, 10:59

pixabay.com

Не стало актрисы театра Натальи Исаевой. Она не дожила до 61 года. Трагической новостью поделился сайт Кировского драматического театра.

Отмечается, что она в течение 38 лет трудилась в этом театре. В некрологе сказано, что “это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр”.

Исаева появилась на свет в 1961 году. В свое время она окончила Свердловское театральное училище. В 1997 году она удостоилась звания заслуженного артиста Российской Федерации, в 2012 году получила звание народного артиста.

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