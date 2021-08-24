Южноуральские школьники начнут учебный год в очном формате

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24 августа 2021, 10:44 Анна Поперечная

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

По мнению экспертов, ограничения по признаку вакцинирования не допустимы.

С таким заявлением выступили в партии «Единая Россия». По мнению координатора проекта «Новая школа», ректора Челябинского Государственного университета Сергея Таскаева, коронавирусные ограничения накладывают определенный отпечаток на учебный процесс, но он будет проходить в очном формате. Он также отметил, что перед началом учебного года все школы региона проверили на готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарную защиту, обеспечение школ учебниками и необходимыми материалами. В Челябинской области распахнут двери для учеников 2468 организаций.

«В целом, на создание безопасных условий обучения, на противопожарные, антитеррористические и санитарно-эпидемиологические мероприятия было направлено более 423 миллионов рублей», – рассказал Сергей Таскаев.

Ранее уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что образовательный процесс будет организован с учетом санитарно-эпидемиологических норм, перевод школьников на дистант не предусмотрен. Вопрос вакцинации остается острым, но так как реакция детей на прививку еще не изучена, то ее отсутствие не может стать причиной для дистанционного обучения.

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