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Эпидемиолог Ненастина заявила о важности не уничтожения коронавируса, а его ограничения

, 10:47 Источник: РИА Новости

Эпидемиолог Ненастина заявила о важности не уничтожения коронавируса, а его ограничения
pixabay.com

В настоящее время сотрудники медицинских учреждений пытаются ограничить COVID-19, а не уничтожить инфекцию. Такое заявление сделала эпидемиолог Ольга Ненастина.

Она подчеркнула, что для вируса нет никакой выгоды уничтожать “хозяина”, поскольку его смерть приводит и к смерти вируса. По словам специалиста, вирус заинтересован в том, чтобы вредить минимально, будучи максимально заразным. В этой связи естественный отбор отбирает мутации, снижающие его летальность, однако приводящие к контагиозности.

Ненастина отметила, что коронавирусная инфекция никогда не исчезнет из жизни людей. “Сегодняшние усилия медиков нацелены на то, чтобы не убивать вирус, который попадает в организм человека, а ограничивать его количество, чтобы можно было создать иммунитет к нему, но при этом не болеть тяжело”, - сказала она.

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