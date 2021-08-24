Молодых офицеров-пограничников поздравили с началом службы на Южном Урале
24 августа 2021, 08:42 Татьяна МихайловаИсточник:
Правительство Челябинской области
В Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области прибыли выпускники профильных вузов, которым присвоено лейтенантское звание.
Молодых пограничников, которые приехали на Южный Урал из разных уголков страны, перед началом службы напутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин и ветераны ведомства.
13 лейтенантам в торжественной обстановке были вручены именные таблички с кодексом чести офицера.
Добавим, что в Челябинской области насчитывается почти 900 километров государственной границы.
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