В 2021 году более 3 тысяч южноуральцев переселят из аварийного жилья

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24 августа 2021, 07:47 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Новые квадратные метры приобретаются за счет федерального и регионального бюджетов.

В Челябинской области действует программа «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания». Она рассчитана до 2024 года, однако ее планируется выполнить к концу 2022 года. На эти цели направлено свыше 1 миллиарда из федерального бюджета, и почти столько же из регионального.

В этом году новое жилье получат 3,1 тысяч южноуральцев.

Вчера губернатор Алексей Текслер осмотрел новый многоквартирный дом в Челябинске, жилье в котором получат переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты. Здание располагается по адресу ул. Эльтонская 2-я, дом 50а (микрорайон Чурилово).

Глава области вручил ключи от квартир двум детям-сиротам: Алене Братцевой и Александру Степанковскому. Они получили жилье на условиях договора найма.

Алексей Текслер осмотрел благоустройство придомовой территории и пообещал на новоселье подарить холодильник Алене и стиральную машину Александру.

Добавим, что на покупку квартир детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, в 2021 году направлено около 900 миллионов рублей. Жилье получат порядка 900 молодых южноуральцев.

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