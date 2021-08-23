Председатель Сейма Инара Мурниеце: 30 лет назад у нас была мечта о независимой Латвии

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23 августа 2021, 22:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Reuters

В Латвии отметили 30-ю годовщину восстановления независимости страны. Первые лица государства поздравили латвийцев с круглой датой.



Председатель Сейма Инара Мурниеце так прокомментировала это событие:



«30 лет назад у нас была мечта о независимой Латвии, и она порождала героев, способных ее осуществить. Каждый, кто лелеял мечту о свободной Латвии, был героем – поднимался над повседневностью и ясно осознавал, какое значение имеют его действия для будущего народа и его детей. Верховный совет в 1991 году совершил несколько юридических шагов для выполнения мечты латвийского народа, и в тот год Латвия вернулась на карту мира. 30 лет мы восстановили государство и переняли государственную власть. Государство – величайшее богатство, нам принадлежащее. Сделаем все, чтобы укрепить его!»



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш: «Даже спустя 30 лет важно напомнить, что нужно сделать для сохранения демократии, свободы и правового государства. Латвия была оккупирована с 1940 года. Эта оккупация была дорогостоящей с точки зрения человеческих жертв, а также с точки зрения менталитета или подхода народа, потому что долгое существование в империи лжи имеет свои последствия для любого народа. В условиях свободы, демократии и верховенства закона непросто. Между людьми всегда будут разногласия, но при демократии все обсуждается, решается и делается. Мы должны продолжить слушать друг друга, мы должны прислушиваться к различным точкам зрения».



Лично мне, увы, не совсем ясно, а что значит «продолжать слушать друг друга»? Почему же тогда 18 августа состоялся крупнейший протест, где люди требовали: «Кариньш в отставку!» О каком диалоге идет речь, если ни премьер, ни президент не вышли к народу!? Никто не вышел!



Я помню, как 30 лет назад латвийцы были горды независимостью, как были едины, вмести. Люди ждали, лелеяли независимость! Они надеялись на нормальную жизнь. Я прекрасно помню, как известные люди Латвии тогда призывали русских жителей страны поддержать их борьбу за независимость. Более 300 тысяч русскоязычных латвийцев высказались за независимость. Да, они выступили против ввода советских танков для подавления протестов. Люди были едины!



Что мы видим 30 лет спустя? Пройдемся по фактам!



Институт неграждан существует! Но обещали же! Нет, обманули!



В латвийских СМИ неотступно муссируется информация, что госдолг Латвии в 2022 году может вырасти до 50% ВВП. На июнь 2021 года размер госдолга Латвии составил 13, 091 млрд. евро.



Латвийцы выходят на улицы, протестуют и требуют отставки премьера и президента!



Это мизер из того, что произошло за 30 лет!



Мнение латвийцев из социальных сетей:



«Люди 30 лет назад не знали, как их кинут! Думали, что в сказку попали!»



«Да, 30 лет назад у нас была мечта о независимой Латвии. Чего добились? Пенсионеры на грани нищеты, цены - молчу… Люди выходят на протесты, правительство – иностранцы! Производство распродано… ничего крупного не выпускаем, но «лапшу» нам продолжают «класть» на уши! У нас теперь одни долги и, простите, приматы!»



«А где этот Кариньш был 30 лет назад?»



«Я понимаю так, что мечтали оказаться в ж@ с 14 млрд долгом?»



«А пусть правительство скажет «хозяину»: «Мы сами! И без вас справимся!» Сразу увидят, а кто тут хозяин!»



«Про какую страну Кариньш говорит? Ни единого совпадения с реальностью! Поди, опять в компьютерной игре, что ли!?»



Да, латвийцы ждали независимость и гордились… тогда… 30 лет назад…

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