Геннадий ГОНЧАРОВ уверен - причиной природных катастроф стало разрушение эзотерической точки на Красной поляне.
Версию о дестабилизации погодных связей гипнолог высказал после строительства олимпийских комплексов в Сочи, где – и он в этом уверен – было нарушено сильнейшее в регионе «место Силы». «Над ним была зона высокого давления, которая накрывала почти весь Краснодарский край и затрагивала часть Крыма в районе Керчи»,- писал тогда ГОНЧАРОВ.
21.08.21 Геннадий ГОНЧАРОВ получил в Севастополе награду «Лучший гипнотизер России» в рамках премии «Лучшие люди России».
ГОНЧАРОВ известен изучением «мест Силы», расположенными по всей планете и взаимосвязями между ними. Никаких предсказаний в Севастополе эзотерик не сделал.
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