Лауреат премии «Лучшие люди России» уверен, что причина природных катастроф - разрушение эзотерической точки на Красной Поляне

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23 августа 2021, 21:51 Источник: Аргументы недели-Крым

Геннадий ГОНЧАРОВ уверен - причиной природных катастроф стало разрушение эзотерической точки на Красной поляне.

Версию о дестабилизации погодных связей гипнолог высказал после строительства олимпийских комплексов в Сочи, где – и он в этом уверен – было нарушено сильнейшее в регионе «место Силы». «Над ним была зона высокого давления, которая накрывала почти весь Краснодарский край и затрагивала часть Крыма в районе Керчи»,- писал тогда ГОНЧАРОВ.

21.08.21 Геннадий ГОНЧАРОВ получил в Севастополе награду «Лучший гипнотизер России» в рамках премии «Лучшие люди России».

ГОНЧАРОВ известен изучением «мест Силы», расположенными по всей планете и взаимосвязями между ними. Никаких предсказаний в Севастополе эзотерик не сделал.

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