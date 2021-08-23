Полиция Крыма проводит проверку по факту кощунственной фотосессии на мемориале ВОВ

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23 августа 2021, 21:45 Источник: Аргументы недели-Крым

Где точно было совершено кощунство не уточняется, но судя по фото – это дорога между Балаклавой и Бахчисараем (через Мангуп).

«Тойота Ленд Крузер» заехала на бетонный мемориал времен Великой Отечественной войны, где и была сфотографирована с различных ракурсов владельцем. После того как фотосессия попала в соцсети разгорелся скандал.

Полиция по данному факту проводит проверку. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.

Что сподвигло владельца японского автомобиля на подобное, остается только догадываться.

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