Полиция Крыма проводит проверку по факту кощунственной фотосессии на мемориале ВОВ

Где точно было совершено кощунство не уточняется, но судя по фото – это дорога между Балаклавой и Бахчисараем (через Мангуп).
«Тойота Ленд Крузер» заехала на бетонный мемориал времен Великой Отечественной войны, где и была сфотографирована с различных ракурсов владельцем. После того как фотосессия попала в соцсети разгорелся скандал.
Полиция по данному факту проводит проверку. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.
Что сподвигло владельца японского автомобиля на подобное, остается только догадываться.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.