Крымчане написали письмо Эрдогану

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23 августа 2021, 21:44 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: AP Photo/Kayhan Ozer Presidential Press Service, via AP Pool

Они просят Реджепа ЭРДОГАНА пропускать мимо ушей западный антироссийский шум и рассмотреть Крым, как мост дружбы между Россией и Турцией.



Группа политических и общественных деятелей Крыма во главе с председателем Госсовета Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ опубликовали открытое письмо «Обращение народа Крыма к руководству Турецкой Республики». В нем говорится, что «оппоненты России, собираясь 23 августа в Киеве на антироссийский шабаш… предпринимаются попытки заручиться поддержкой Турецкой Республики».



Авторы народного обращения призывают власти Турции не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности связанных с темой Крыма. «Мы убеждены, что Крым должен стать мостом дружбы и сотрудничества между Россией и Турцией»,- таким словами заканчивается обращение.

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