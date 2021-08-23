МАМЫКINS.TV: о чем говорят люди в Латвии

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23 августа 2021, 21:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Андрей Мамыкин

В латвийских социальных сетях стартовала программа МАМЫКIN TV: почему так много цинизма у нынешней власти в Латвии, коррумпированность правительственных кошельков и отчаяние людей?

Данный выпуск программы посвящен крупнейшей за последние 30 лет акции протеста в Риге. Ведущий программы Андрей Мамыкин откровенно, без прикрас, беседует с латвийским предпринимателем Арнольдом Бабрисом.

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