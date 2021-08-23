Адвокаты осужденного шпиона Пола Уилана ходатайствуют о его отправке в США

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23 августа 2021, 18:07 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство защиты бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, которого приговорили в России к 16 годам колонии за шпионаж. Адвокаты гражданина США аргументируют свое обращение положениями европейской Конвенции о передаче осужденных лиц, а также ст. 469 и ст. 470 российского УПК.



Ратифицированная Россией в 2007 году конвенция требует от стран-участниц способствовать «надлежащему отправлению правосудия и социальной реабилитации осужденных лиц». Конвенция также предлагает наличие возможности для иностранцев, осужденных за уголовные преступления, отбывать наказание в своей стране.



Защита американца жалуется на неквалифицированную медпомощь, при этом 51-летний Пол Уилан страдает хроническими заболеваниями. Известно, что бывший морской пехотинец во время службы в Ираке получил контузию. Его адвокаты утверждают, что врачи колонии обладают недостаточно хорошим знанием английского языка.



Они уверены, что пребывание в мордовской колонии лишает Уилана возможности свиданий с родственниками, проживающими в США. Помимо этого, он не может получать в колонии посылки от американских родственников и свою военную пенсию от Министерства обороны США.



По мнению адвокатов, неудобства, вызванные пребыванием Уилана в российской колонии, приводят к «излишним страданиям» их клиента и нарушают нормы гуманитарного права. Известно, что у американца имеется гражданство четырех стран.



Пол Уилан был задержан оперативниками ФСБ в декабре 2018 года после передачи ему флешки с секретными данными. Флешку ему передал давний знакомый, майор ФСБ Илья Яценко. С ним американец познакомился еще в 2008 году. По версии следствия, узнав в 2018 году, что знакомый переведен из Крыма в подмосковный Голицынский пограничный институт (ГПИ) ФСБ, Пол Уилан предложил ему заработать, передав списки с полными данными курсантов и адъюнктов из числа действующих сотрудников спецслужбы, которые обучались в ГПИ. Майор сначала воспринял предложение как неудачную шутку, однако американец пообещал $200 тыс. после передачи требуемых сведений. Свой интерес к данным курсантов господин Уилан объяснял тем, что давно занимается «закулисной дипломатией, которая не освещается в СМИ», в интересах Разведывательного управления Минобороны США. А его работа в компании Воrg Warner лишь прикрытие для этой деятельности. После этого преподаватель обратился в структуры ФСБ, которые и провели операцию по задержанию Пола Уилана.





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