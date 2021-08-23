Самая популярная игра 2021 года «Genshin Impact»: стоит ли вашего внимания?

Аргументы Недели → Общество 13+

23 августа 2021, 17:11 Дарья Свиридова

Релиз игры состоялся 28 сентября 2020 года компанией miHoYo для таких платформ как Windows, IOS, Android, PlayStation 4. Игра является бесплатной для скачиваний и представляет собой открытый мир с элементами RPG. На данный момент Genshin Impact имеет более 10 миллионов скачиваний на мобильных устройствах. Посмотрим на плюсы и минусы игры, чтобы точно определить, нужно ли тратить на нее свое время.

Из плюсов в первую очередь отметим сюжет. Он закручивается вокруг брата и сестры, которых разлучают злые силы в самом начале игры. Тут же нам предлагают выбрать главного героя, за которого будем играть, то есть либо за брата, либо за сестру и впоследствии искать мы будем тоже либо брата, либо сестру, в зависимости он изначального выбора. После начальной заставки мы попадаем в совершенно другой мир, где называть нас будут Путешественником. Выполняя в дальнейшем сюжетные задания, мы повышаем свой уровень и открываем новые локации, занимаясь поисками брата/сестры. Так почему же сюжет является большим плюсом в игре? Помимо того, что он просто сам по себе интересный, он еще и рассчитан на много лет вперед, так что игрок точно не заскучает. Но так же это является и минусом, потому что игра отнимает почти все свободное время из-за огромного количества предоставляемого контента. Очень много времени уйдет лишь на исследование территории, сбор ресурсов и побочные задания.

Следующий плюс – разнообразие персонажей. Кроме Путешественника в игре присутствуют и другие персонажи, которых на данный момент 41, включая тех, которые уже скоро будут доступны в игре. У каждого персонажа есть своя стихия: пиро, крио, электро, анемо, гидро, что предоставляет игроку большой выбор в вопросе «кем играть?». Но это так же может стать небольшим минусом, так как, имея много персонажей, глаза будут разбегаться и сложнее будет выбрать однозначно за кого хочется играть.

Как получать персонажей?

В начале игры пользователю по сюжету дают трех. А вот дальше идет то, из-за чего Genshin Impact является бесплатной игрой. Внутри присутствует система открытия кейсов (молитвы), которая предполагает вкладывание реальных денег. Проще говоря – система донатов. И вот в этих самых кейсах как раз находятся наши персонажи. Но вливать свои деньги вовсе не обязательно. Достаточно копить внутри игровую валюту, чтобы открывать их. Каждый месяц игра выкладывает новый баннер с персонажами. Один из них пятизвездочный, то есть легендарный и три четырехзвездочные, то есть редкие.

Как копить внутри игровую валюту?

Для этого достаточно будет исследовать карту, выполнять поручения и сюжетные миссии, участвовать в ивентах. Так же использовать промокоды, когда сами разработчики их выкладывают в сеть. И опять же, если очень хочется, то всегда можно купить за деньги.

Минусы.

Первое ­­– сложная и долгая прокачка персонажей. Для комфортной игры наш персонаж должен хорошо сражаться, а для этого нужно много ресурсов и нашего времени. Помимо прокачивания уровня, нужно так же прокачивать каждый из трех талантов, оружие и 5 артефактов, которые позволят быть сильнее. И на все это нужны специальные ресурсы, которые нужно собирать в мире и монеты (мора), которые дают за различные задания. И за месяца два без постоянной игры по 8 часов удастся прокачать одного или двух персонажей.

Далее – неудобный совместный режим. Геншин является онлайн игрой, где можно заходить в миры друзей и вместе играть, даже на разных платформах. Но исполнено это крайне неудачно. В чужом мире вы не можете вместе делать большинство заданий, ивентов, не можете открывать сундуки так, чтобы ресурсы засчитывались всем, то есть кто хозяин мира, тот и получает ресурсы сундуков. Так же не можете решать некоторые головоломки в чужом мире. Но если вам это не принципиально, то минусом это для вас не станет.

В целом, если у вас много свободного времени, а все любимые игры уже пройдены, то Genshin Impact может стать для вас новой любовью. Хороший долгий сюжет, множество заданий, открытый мир, выбор персонажей на любой вкус, интересные локации, аниме-стилистика. Да, со своими минусами, но они есть всегда и у всех. Так что, если вы поняли, что это то, что вам надо, скорее скачивайте игру на любую из вышеперечисленных платформ и наслаждайтесь. А еще не забудьте использовать промокод для новичков: GENSHINGIFT.

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